İzmir Torbalı'da 12 bin 216 metrekare arsa icradan satışta

Torbalı Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 12 bin 216 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 14 milyon 669 bin 692 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 01.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İzmir ili, Torbalı ilçesi, Ayrancılar mahallesi, 517 ada, 2 parsel sayılı 12.216,41 m2 arsa niteliğinde taşınmaza Ayrancılar merkezinden Pancar mahallesi yolu ve aynı zamanda Ayrancılar sanayi ve depolama tesislerinin bulunduğu Zeki Öztaş caddesi devamı 139 sokak bağlantılı 166 sokak stabilize yol ile ulaşılmaktadır. Yaklaşık %15-20 eğimli parsel geometrik şekil olarak yamuktur. Hali hazırda boş durumdaki taşınmaz içinde briketten yapılma yapının yıkılarak molozlarının olduğu, ayrıca parselin uç kısmında bakımlı verimli 50-60 yaşlarında 10 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz mevki olarak Ayrancılar mahallesi içinden geçen İzmir-Aydın asfaltına kuşuçuşu 2000 mt, Ayrancılar bacasız sanayi fabrika ve depolama alanlarının bulunduğu sanayi tesislerine 450 mt, Huzurkent ve ECir konut sitelerine 300 mt mesafededir.

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