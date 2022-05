İzmir 27. İcra Dairesi tarafından Bayraklı'da bulunan 4 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 733 bin 680 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 15.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İzmir İl, Bayraklı İlçe, 36123 Ada, 16 Parsel, YAMANLAR Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 36123 ada 16 parsel, tapu kaydında arsa vasıflı 114 m² yüzölçümlü taşınmazdır. taşınmaz tapu kaydında Arsa vasıflı olup hali hazırda Yamanlar mah. 7345-1 sokak, No: 1/1 Bayraklı İzmir posta adresinde konumludur. Taşınmaz Cemal Gürsel İÖO'un 200 m güney batısındadır. Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar arsa vasıflı olsa da kıymet takdiri günü yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş 4 katlı bina bulunduğu görülmüştür. Bina yaklaşık 90,00 m² taban alanlı olmak üzere bürüt yaklaşık 360 m² net yaklaşık 300 m² dir. Binada girişleri farklı 3 adet 2+1 daire bulunmaktadır. son kattaki 2 ve 3. kat hol ve odalarda zeminleri laminant, duvarları boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mermerit tezgahlı hazır mutfak dolapları bulunan taşınmazın, ıslak hacimlerde zemin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Banyoda duşakabin, hilton lavabo, klozet bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik doğrama olan taşınmazın iç kapıları amerikan panel, pencereleri pvc dir. Taşınmazın arsa alanı 114,00 m² dir. Bayraklı Belediyesi İmar Müdürlüğünden gelen bilgiye göre taşınmaza ait mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. imar uygulamasının durdurulduğu parseller arasında bulunmaktadır. Satışa katılacak ihale katılımcıları taşınmazı görmüş ve eksik kusurlarıyla birlikte kabul etmiş sayılır ve taşınmaz şartnamesini okumuş kabul edilirler satıcı İcra Müdürlüğünün her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İİK'nun 114 ve 126. maddesi gereğince taşınmazın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiş olup daha fazla bilgi dosyasında mevcuttur.

