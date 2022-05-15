Diyarbakır’da icradan satışta! 4+1 daire ilana koyuldu

Diyarbakır İcra Dairesi tarafından Kayapınar'da bulunan 4+1 174 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 730 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 2450 Ada, 1 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, payas karakuyu yolunda Mevkii, d blok 7.kat no:18 Nolu Bağımsız Bölüm Konu taşınmazın bulunduğu yapı 6 Bloklu Welat Sitesi D bloğunda olup özel güvenlik bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım Abdulkadir Aksu Caddesinde ilerlerken 609. Sokağa girilir. Firat Bulvarında ilerlerken 485. Sokağa girilir. Yaklaşık 155m ilerde soldadır. Konu taşınmazın Iç mekan özellikleri meskende oturan vatandaşların evde olmamaları nedeni ile belirlenememiştir. Konu taşınmaz bakımlı olup ana arterlere ulaşımı kolaydır. Konu taşınmazın Ruhsat Onay Tarihi:05.11.2018, Ruhsat No:114 olup, Kayapınar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan mimari proje incelemesinde yapının bodrum+zemin+ 11 toplamda 13 katlı olduğu, konu taşınmazın yasal durumu dikkate alınmış olup konu taşınmaz 4 oda +1 salon olduğu, net alanın 174 m2( balkonlar dahil edilmemiştir.) brüt alanın ise 218 m2 'dir.

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