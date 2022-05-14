Ordu Altınordu'da icradan satılık daire (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Ordu İcra Dairesi tarafından Altınordu'da bulunan 125 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 625 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Ordu ili Altınordu ilçesi şahincili mah. şahincili mevki 2890 ada 1 parsel b blok zemin kat 5 nolu bağımsız bölüm, tapuda mesken nitelikli, 40000/2491616 arsa paylı, her üç borçlunun ayrı ayrı hissesi olup toplamda tam hisse olarak satışa çıkartılan satışa konu taşınmaz, taşınmaz iki bloklu şanlı kent sitesinde b blok binada zemin katında 5 nolu bağımsız bölümdür, taşınmazın bulunduğu site batısında 80. yıl cumhuriyet caddesine güneyinde polatlı şehitler caddesine cephedir, site bahçe duvarlı ve parke beton tabanlı otoparklıdır, site eğimli bir arazi üzerindedir, bina asansörlüdür, doğalgazı bağlıdır, her katta dört bağımsız bölüm vardır, mesken katların pencereleri plastik doğramadır, satışa konu 5 nolu bağımsız bölüm binanın zemin katına çıkıldığında sahanlıktan dönülünce soldaki dairedir, mutfak, salon, üç yatak odası, giriş, koridor, wc, banyo ve iki balkonludur, bağımsız bölüm boyalı, ıslak hacimlerinin ve balkonunun seramik, diğer hacimleri ahşaptır, iç kapıları ahşap doğrama, pencerelerinin plastik doğramalı, elektrik ve suyunun çalışır durumda olduğu, panel radyatörlü olup doğalgazlı, mutfağın granit tezgahı olduğu, bağımsız bölüm brüt kullanım alanının 125 m² olduğu 3. sınıf b grubu yapılardan olduğu, Atatürk bulvarına 2 km, Zübeyde hanım caddesine 940 metre umut hastanesine yaklaşık 1,2 km mesafede olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

İlana gitmek için tıklayın