Adıyaman'da yatırımlık fırsat! 1000 metrekare arsa icradan satışta

Adıyaman Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 1000 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 2 milyon 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 15.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Adıyaman İl, Merkez İlçe, ESKİSARAY Mahalle, 3862 Ada, 2 Parsel, 01/11/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre, boş arsa durumunda, imar parselidir. Taşınmaz şehrin merkezinde olup, imar sınırları içerisindedir. Belediyenin tüm imkanlarından ve hizmetlerinden faydalanmaktadır. Altyapı, doğalgaz ve elektrik gibi hizmetlerden faydalanmaktadır. Adıyaman Belediyesi İmar planına göre parselin emsali 1,50 olup, en fazla 7 kata imarlıdır. Taşınmazın güneyinde Adıyaman Belediyesinin 8 m'lik 25186 sk. yer almakta, kuzeyinde Karadağ yolu bulunmaktadır. Yeni açılacak olan IV. Murat Bulvarına çok yakın olup, yaklaşık 20 m uzaklıktadır. 3.Çevre yoluna 250 m, Müftülük Caddesine 200 m ve Abdulmusa Caddesine 500 m uzaklıktadır. Konut yapımı açısından çok değerli bir konumdadır.

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