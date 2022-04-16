İzmir Karşıyaka'da 2+1 daire mahkemeden satılıktır (Satılık ev ilanları)

T.C. Karşıyaka 2. Satış Memurluğu tarafından İzmir Karşıyaka'da bulunan 2+1 daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



İzmir ili Karşıyaka ilçesi Tersane mah 255 ada 165 parsel de kayıtlı Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, tapuda mesken vasfında olup, yaklaşık olarak brüt 68 m2'dir. Daire 2 oda, 1 salon, mutfak , banyo+tuvalet, kömürlük, hol ile arka bahçeye cepheli balkondan ibarettir. Apartman asansörsüzdür. Daire kalorifersiz olup, soba vb ile ısıtmalıdır. Dava konusu taşınmaz eski olup, zemin katta olduğundan yer yer duvarların su ve nem aldığı, rutubet, nem, ıslaklıklar v.b. olduğu görülmüştür. Daire eski ve bakımsız olup komple bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Taşınmazın bulunduğu parsel topoğrafik olarak düz konumda olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz metro istasyonuna, Alaybey çarşısına, Cemal Gürsel cad. yakın konumdadır.



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