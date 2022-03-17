İstanbul Üsküdar'da 241 metrekare daire icradan satışa çıktı

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Üsküdar'da bulunan 241 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 11 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1326 ada, 60 parsel güneyinde Hz. Ali Camii ve Özel Nün İlkokulu, Batısında O1 Tem Otoyolu, Doğusunda Tunuslu Mahmutpaşa Caddesi ve Atilla Sokak, Kuzeyinde ise komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Altunizade Metro İstasyonu, Bağlarbaşı Korusu, Capitol Alışveriş Merkezi ve Şile Otoyolu yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın