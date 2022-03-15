Isparta'da 3 katlı bina mahkemeden satışa çıktı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

Isparta 2. Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 3 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1 milyon 23 bin 867 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 19 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Bina giriş kapısı demir doğramalıdır. Doğal gaz ile ısınma yapılmaktadır. Ahşap oturtma çatı Marsilya kiremit kaplıdır. Her katta birer daire vardır. Dairelerde misafir odası, salon, iki yatak odası, mutfak banyo, WC, antre vardır. Mimari projesinde bodrum katta üç adet depo ve iki adet sığınak ve merdiven boşluğu gözükmektedir. Taşınmazda bodrum kat mesken olarak düzenlenmiştir.Taşınmaz için 23.03.1976 tarihli ve 114 nolu İnşaat ruhsatı vardır. Ruhsatta 3 katX 82,00 m2 olmak üzere 246 m2 ve 80,00 m2 bodrum kat olmak üzere toplam 326 m2 inşaat alanı vardır. 1990 tarihli 2 kat için iskan belgesi alınmıştır. Bina asansörsüz olup yaklaşık 32 seneliktir. Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan dava konusu taşınmaz köşe Parsel?dir ve taşınmazın Kuzey cephesi ile Doğu cephesinde İmar Planına göre 10,00 m genişlikte yol vardır. Şehir merkezine yakın mesafede bulunan taşınmaz İmar Planı içerisinde ve her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. İmar Planına göre taşınmaz ayrık nizam 3 katlı yapılaşmaya müsaittir. Taşınmazın yakın çevresinde aynı şekilde yapılaşmalar vardır. Etrafında zemin katlarda işyerleri, cami, park, okul, kültür merkezi vardır.

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