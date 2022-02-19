Kaçırılmayacak yatırım fırsatı: Muğla Marmaris'te 67 metrekare dükkan icradan satılıktır

T.C. Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından Marmaris'te bulunan 67 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1.300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 17.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar



Muğla ili Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Boynuzbükü Mevkii 133 Parsel Zemin ve 1.Kat 1 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz Dükkan vasfında olup, tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; taşınmaz zemin kat+1.kattan oluşan, betonarme karkas olarak inşa edilmiş binanın zemin ve 1.katında yer alan 1 nolu bağımsız bölümdür.



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