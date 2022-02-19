Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 19.02.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2022 08:48
    ABONE OL

    Kaçırılmayacak yatırım fırsatı: Muğla Marmaris'te 67 metrekare dükkan icradan satılıktır

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Marmaris'te 67 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kaçırılmayacak yatırım fırsatı

    T.C. Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından Marmaris'te bulunan 67 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1.300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 17.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar

    Muğla ili Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Boynuzbükü Mevkii 133 Parsel Zemin ve 1.Kat 1 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz Dükkan vasfında olup, tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; taşınmaz zemin kat+1.kattan oluşan, betonarme karkas olarak inşa edilmiş binanın zemin ve 1.katında yer alan 1 nolu bağımsız bölümdür.

    İlana gitmek için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çeşme’de imar skandalı: Garajlar kafeye döndü!
    Haberler Emlak&OTO Kaçırılmayacak yatırım fırsatı: Muğla Marmaris'te 67 metrekare dükkan icradan satılıktır
        SON DAKİKA