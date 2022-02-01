Aksaray’da icradan satılık 150 bin TL’ye daire fırsatı

Aksaray İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bina giriş kapısı demirden mamuldür Daire asansörden inince sağ kolda konumlu güney-doğu cephelidir. Kat Mülkiyeti kuruludur. Arsa alanı 31.283,47 m2dir. Parselin ulaşım yolları açılmıştır. Elektrik su kanalizasyon ptt gibi bütün alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Parselin ulaşımı kolay ve her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanacak konumdadır. Eğitim sağlık kuruluşları ve alış veriş merkezine yakındır. Mevki olarak toki bölgesinde Toki semt pazarına 390 metre, Hasandağ ortaokuluna 285 metre, Toki çocuk şube müdürlüğüne 350 metre ve Gençosman parkına 200 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz parsel Aksaray Belediyesi imar planı içerisinde bulunmakta olup ada bazında konut sahasında 4 tarafı imar yolu ile çevrilmiş Hmax:serbest E(Emsal):1.00 Yapılaşma koşullarına sahiptir.

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