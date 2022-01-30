Edirne’de icradan satılık 3+1 daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

Edirne İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 385 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Edirne İl, Merkez İlçe, 1722 Ada, 52 Parsel, HACILAREZANI Mahalle/Köy, 2. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Mesken şehrin yapılaşmasını tamamlamış eski yerleşim yerlerinden birinde olup, çevresinde Edirne Emniyet Müdürlüğü, KİPA AVM, Hacılar Ezanı Camii, Özel Ekol Hastanesi ve Faika Erkurt Özel Eğitim Ortaokulu gibi sosyal donatı alanları mevcuttur. Taşınmaz şehrin en büyük ana arteri konumundaki Talatpaşa Caddesine yaklaşık 150 metre mesafededir .Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın binanın 2. Katında mesken olarak Malik tarafından kullanıldığı, 1 salon 3 oda, banyo wc, mutfak ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup, iç dekorasyonu tamamlanmış durumdadır. Taşınmaz net 110 m2, brüt 120 m2 olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazda ısınma doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede ağırlıklı olarak konut yapılaşması mevcuttur. Yakın çevresinde benzer inşai özelliklere sahip olan 4-5 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Bölgede her türlü altyapı hizmeti tamamlanmış olup, taşınmaz tam olarak bu hizmetlerden yararlanmaktadır. Taşınmaza ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu ana gayrimenkul yaklaşık 20 yıl önce 3/B yapı sınıfında inşa edilmiştir ve mesken amaçlı kullanılmaktadır.

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