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    • Emlak&OTO
    • 23.01.2022 11:27
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    • 23.01.2022 11:27
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    Edirne'de 532 metrekare arsa mahkemeden ucuza satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne merkezde 532 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    Edirne’de 532 metrekare arsa mahkemeden ucuza satışta

    Edirne 2. Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 532 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 930 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 25 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz tapuda Bahçeli Kerpiç Ev olarak kayıtlı olup taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz Şehir İmar Planında kısmen yolda, kısmen de ayrık nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz Plan notlarının 5.2 maddesine göre bitişik yapılaşabilir. Şehrin gelişimini tamamlamış daha çok konut türü yapılaşmanın bulunduğu bir mevkide olup alt yapı hizmetleri tamamlanmış, belediye hizmetlerinden yararlanmakta, ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Edirne'de 532 metrekare arsa mahkemeden ucuza satışa çıktı
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