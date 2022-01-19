Samsun Canik'te 129 metrekare depolu işyeri icradan satışa çıktı

Samsun İcra Dairesi tarafından Canik'te bulunan 129 metrekare depolu işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 28 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Adresi: Soğuksu Mahallesi Yemen Sokak No:1-2 Canik/Samsundur. Ana taşınmaz nitelik 32 adet ev ve arsa dükkan ( 6,682,45 M2) Belediye hizmetinden faydalanır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bina zemin+4 kattan oluşmaktadır. 1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm mesken fiiliyatta işyeri+depo olarak kullanılmaktadır.3 nolu bağımsız bölüme zemin kattaki işyerinden ulaşılmaktadır. İç bölme duvarları yapılı değildir, oda, salon, mutfak vb mahaller bulunmamaktadır. Taban kaplaması ahşaptır, asma tavan uygulaması yapılmıştır, iç duvarları boyalıdır, pencereleri büyük camekan şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu binanın dışı sıvalı ve boyasızdır, dış kapısı demirdir.

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