Bolu’da 282 metrekare arsa mahkeme kararı ile satışta

Gerede Satış Memurluğu tarafından Bolu'da bulunan 282 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 734 bin 240 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 8 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bolu-Gerede-Seviller Mah. 254 ada, 4 Parsel, 282,40 m2, Tapu kaydında Arsalı Ahşap iki ahır olarak geçen taşınmazın tamamı satılacaktır. Her ne kadar taşınmazın tapu kaydında Arsalı Ahşap iki ahır olarak geçmekte ise de fiilen böyle bir durumun olmadığı ahırların yıkıldığı taşınmazın hali hazırda arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna göre ; Arsa vasıflı taşınmazın Gerede Belediyesine uzaklığı yaklaşık 120m, hal pazarına yaklaşık 200.m. Ticari alan güneydoğu köşe parseldir. Gerede Belediye Başkanlığının 26/03/2021 tarih ve.. -852 sayılı yazıları ekinde gönderilen 2021/15 sayılı İmar durum Belgesine göre; Blok nizam 4 katlı, ön ve yan bahçe mesafesi 0.mçekme şartına uygun olarak inşaat yapılabilir. Dertli Sokak ve Yeni Hal sokak ile kesişmekte olan köşe başı parseldir. İlçe merkezine verilen alt yapı, üst yapı, kanalizasyon, elektirik su hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

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