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    • Emlak&OTO
    • 12.01.2022 10:23
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    • 12.01.2022 10:23
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    İstanbul Bayrampaşa'da 65 metrekare daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Bayrampaşa'da 65 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da kaçırılmayacak ucuza daire fırsatı

    İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 65 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ofis katının satış tarihi 24 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Taşınmaza giriş kapısı çelik, pencereleri pvc doğrama, iç kapıları ahşap doğrama üzeri yağlı boyalıdır. Salon ve oda zemini beton, duvarları plastik boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mozaik tezgâh, duş-wc bölümünde alaturka tuvalet taşı ve lavabo mevcuttur. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz, Çarşı Caddesine, Uygur Caddesine, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okul, alışveriş merkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul Bayrampaşa'da 65 metrekare daire icradan satışa çıktı
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