Edirne Havsa'da 1+1 daire icradan satışa çıktı

Edirne İcra Dairesi tarafından Havsa'da bulunan 1+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Edirne İl, Havsa İlçe, Cumhuriyet Mah, 83 Ada, 9 Parsel,5 no.lu bağ.bölüm Nolu Taşınmaz ilçe merkezinde bulunmakta olup ulaşım problemi bulunmamakta, yakın çevresinde konut fonksiyonlu binalar bulunmaktadır. 11 yaşındaki taşınmaz brüt 44 m2 olup, 11 yaşındadır. Taşınmaz binanın zemin katında bulunmakta olup, antre,hol, oda, salon, mutfak, banyo wc bölümlerinden oluşmaktadır.

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