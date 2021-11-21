Adana Kozan’da icradan satılık portakal bahçesi

Kozan İcra Dairesi tarafından Adana'da bulunan 1539 metrekare büyüklüğündeki portakal bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan portakal bahçesi için 50 bin 792 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan portakal bahçesinin satış tarihi 20 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Adana İl, Kozan İlçe, 121 Ada, 2 Parsel, FERHATLI Mahalle/Köy, Dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporuna göre"Ferhatlı 121 ada 2 parsel :Tapu kayıtlarında taşınmazın alanını 1.539,16m2 niteliğinin portakal bahçesi olduğu görülmektedir.kumlu-tınlı toprak yapısında %1-2 eğimli toprak derinliği bakımından orta derinlikte organik madde miktarı orta derecedetoprağın kullanımını kısıtlayıcı (asit baz tuzluluk ) sorunu bulunmayan bahçe konumundadır.Keşif günü yapmış olduğumuz gözlemlerde taşınmazın 7-8 yaşlarında portakal bahçesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

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