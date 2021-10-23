Kırklareli'de 3+1 icradan satılık daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

Vize İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 127 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 304 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Yapının asansörlü olduğu, asansör montajının henüz yapılmadığı, giriş kısmı ve merdivenlerinin zemini mermer kaplı, merdiven korkulutlarının takılı olmadığı, bina içi ortak alın duvarları büyük ölçüde sıvalı ve boyalı, pvc malzemeden pencere doğramaları takılı olduğu, değerleme konusu 1 nolu bağımsız bölüm 3 oda, salon, mutfak, banyo wc ve giriş kısımdan oluşmakta olup, toplam brüt alanı yaklaşık 127m2 olduğu, güney-kuzey ve batı cepheli, giriş kısmında çelik kapı mevcut olduğu, oda duvarları sıvalı ve boyalı,ahşap pres Amerikan oda kapıları olduğu, koridor ve mutfak zemini seramik kaplı, banyo ve wc zemin ve duvarları seramik kaplı olup herhangi bir vitrifiye malzemesi yada armatür bulunmadığı, oda zemin kaplamaları yapılmadığı, kalorifet petekleri bulunmadığı, mutfak alt ve üstt dolapları büyük ölçüde tamanlandığı, mutfak tezgahı ve mutfak armatürlerinin mevcut olmadığı, elektrik işlerinin henüz tamamlanmadığı,tuvalet banyoda asma tavan henüz yapılmadığı, balkon korkuluklarnınhenüz takılmadığı belirtilmiştir.

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