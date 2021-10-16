Kayseri Melikgazi'de kargir evin 1/4 hissesi icradan satılığa çıkarıldı

Kayseri gayrimenkul satış icra dairesi tarafından açık artırma ile satışa çıkarılan kargir evin 1/4 hissesi için 65.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan hissenin satış tarihi 07.01.2022 saat 15:20 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



Taşınmaz özellikleri şu şekilde sıralandı:

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi / Kuzey Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 9093 ada, 36 parsel nolu tapu kayıtlarında bulunan 132,86 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki avlulu kargir ev nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi satılıktır. Taşınmaz arsası batıdan Paşapınar Caddesine cepheli, eski Gesi Belediye Başkanlığı Binasına 220 metre, Gesi Jandarma Komutanlığına 250 metre, Alpaslan Türkeş Bulvarına 1,5 km, Sivas Caddesine 6 km, Kayseri Cumhuriyet Meydanına 16,70 km uzaklıkta konumlanmış olup, yakın çevresinde az katlı, 1-2 katlı yapılar bulunmaktadır. arsa üzerinde bulunan ev 2 katlı, yığma kargir taşıyıcı sistemli, tek eğimli çatılı, ahşap iç kapı ve pencere doğramalı, mekan duvarları sıva üzeri badanalı, zemin katı ahır, üst katı mesken olarak kullanılan, 3A yapı sınıflı, % 40 yıpranma oranlı bir evdir. Taşınmaz çevresinde cami, okul, sağlık ocağı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı yapılar bulunmakta ve belediye alt ve üst yapı imkanlarından tam kapsamlı olarak faydalanır durumdadır. Satışa konu bağımsız bölüm yaklaşık 116 m² + 60 m² = 176 m² brüt alanlı, net 145 m² alanlı olup ve taşınmaz net 150 m²'den küçüktür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü cevabi yazısı; "... taşınmazın cebr-i icra yolu ile satışında; satış sonrasında taşınmazın tapu kayıtlarında "kentsel sit alanı" içerisinde kaldığına ilişkin şerhin devam ettirilmesi ve söz konusu taşınmazda yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde izin alınması gerektiğinin bilinmesi koşulları ile 2863 sayılı yasanın Devir Yasağı'na ilişkin 13. maddesi ve ilgili mevzuatta özel mülkiyete ait taşınmazların satışına yönelik bir husus bulunmadığından Müdürlüğümüzce bir sakınca görülmemektedir." şeklindedir. Taşınmazın 1/4 hissesi satılıktır.





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