Gayrimenkul Danışmanı Fatih Osman Akkan: Yabancılara konut satışı arttı

TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı. Yalnızca Haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı. Türkiye'den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu. Sektör temsilcileri 2021 sonuna kadar yabancılara satılacak konut sayısının 50.000 bin ile rekor kıracağını belirtiyorlar.

GAYRİMENKULDE TOPLAM SATIŞ AZALDI, YABANCIYA SATIŞ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam konut satışları yüzde 11,5 azalırken, yabancıya satışlar yüzde 44 arttı. İlk altı ayda yabancılara 20 bin 488 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın eylül ayına göre ise, yüzde 185,3 artarak rekor kırdı.

PEKİ, ÜLKEMİZDE EV SATIN ALMAYA OLAN BU YOĞUN İLGİNİN SEBEBİ NE?

Uzmanlara göre, en önemli etken döviz kurları olarak dikkat çekti. Türkiye'de son beş yılda dolar ve euro kurunda yaşanan dalgalanmalar, gerek kent içlerindeki gerekse turizm bölgelerindeki lüks evleri yabancılar için 'kolay ulaşılabilir' hale getirdi. Özelikle yoğun talep gören bölgemiz Akdeniz bölgesi olarak görülmektedir. Bu talep her geçen yıl ülkemize katma değer katarak artacağını düşünmekteyiz.