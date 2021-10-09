Şanlıurfa Haliliye'de 4 katlı bina icradan satılığa çıkarıldı

Şanlıurfa 3. İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satışa çıkarılan 4 katlı bina için 347.293 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan hissenin satış tarihi 11.11.2021 saat 11.00 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Arsa vasıflı taşınmaz özellikleri şu şekilde sıralandı:



Şanlıurfa İl, Haliliye İlçe, 5190 Ada, 5 Parsel, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, arsa vasıflı taşınmaz. Geometrik olarak yaklaşık dikdörtgen bir formda parseldir. Kıymet taktir günü itibari ile parsel üzerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen zemin + 3 normal katlı betonarme bina bulunmaktadır. Binanın zemin katı 140 m2 alanlı, 1. normal katı 155 m2, 2. normal katı 155 m2, 3. normal katı 155 m2 alanlı olup toplam inşaat alanı 605 m2 (bina ortak alanlar dahil) olduğu, dış cephesinin sıvasız ve boyasız olduğu zemin katında 1 adet mesken, normal katlarında 1 adet mesken bulunmaktadır. Toplam da 4 bağımsız bölüm olarak kullanıma sunulmuştur. Taşınmazın son katının betonarme karkas yapının bitmiş olduğu, diğer imalatların henüz başlamadığı görülmüştür.



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