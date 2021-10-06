Samsun Bafra’da 3 katlı bina mahkemeden satışa çıktı

Bafra Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 3 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 403 bin 807 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 8 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Samsun İl, Bafra İlçesi, Tabakhane mahallesi, 623 Ada, 19 Parsel de kayıtlı 137,80 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki zemin + 3 katlı betonarme karkas bina, Bafra Belediye sınırları içerisinde , ilçe merkezine yakındır. Taşınmaz Bafra Belediyesi ve Kaymakamlık binasına yakın, ana caddeye cepheli , çevresi tamamen meskun, bütün iş ve alışveriş merkezleri ve kamu kuruluşları ile iç içedir. İlçe merkezinde toplu taşıma güzergahında ve ticari alan içerisinde bulunan taşınmazlara her türlü araç ile ve yaya olarak ulaşılmaktadır. Taşınmaz üzerindeki , zemin kat kapı girişine göre sağ taraf köşedeki dükkan halen Türk Telekom bayisi olarak kullanılmakta olup, 8,70mX2,90m ebadında olup, 25,23 m2 alanlıdır. Yapı yıpranma oranı %30, binanın eksik olan 1/2 oranındaki dış sıvası % 4, eksik olan çatısı % 3 olarak dikkate alınmıştır. Zemin kat kapı girişine göre sol taraf köşedeki dükkan halen Türk Telekom bayisi olarak kullanılmakta olup, 5,50mX2,80m ebadında olup, 15,40 m2 alanlıdır. Yapı yıpranma oranı %30, binanın eksik olan 1/2 oranındaki dış sıvası % 4, eksik olan çatısı % 3 olarak dikkate alınmıştır. Birinci kat da bulunan daire oturma odası ,yatak odası, mutfak, hol, banyo, WC ve balkondan ibaret olup, dairenin giriş kapısı ahşap , oda kapıları amerikan tipi , pencereler ahşap doğramadır. Döşeme kaplamaları , banyo ve WC'de mozaik, diğer mahaller ahşap kaplama ve yağlı boyalıdır. Balkon dahil 70m2 alanlı olan dairenin yıpranma oranı %30,binanın eksik olan 1/2 oranındaki dış sıvası % 4, eksik olan çatısı % 3 olarak dikkate alınmıştır. Binanın ikinci katında bulunan dairede , 1. Kattaki daire il aynı durumdadır. Binanın 3. Katındaki daire ise taşıyıcı sistem ile iç ve dış duvarları yapılmış olup, natamam durumdadır. Natamam durumdaki daire kapa inşaat olduğundan kusurlu işler ilave edilmemiştir. Daire 70m2 alanlı, yıpranma oranı %30,binanın eksik olan 1/2 oranındaki dış sıvası % 4, eksik olan çatısı % 3 olarak dikkate alınmıştır. Kaba inşaat , inşaatın %40 mertebesindedir.

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