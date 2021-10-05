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    • Emlak&OTO
    • 05.10.2021 09:03
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    • 05.10.2021 09:03
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    Sivas Merkez'de 1.886,25 metrekare tarla mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Sivas Merkez'de 1.886,25 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Şehrin merkezinde yatırım fırsatı

    Sivas 1. Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 1.886,25 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 56.587 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 16.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: Sivas İl, Merkez İlçe, Beypınar Köyü 113 Ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfında tarım arazisidir. Parsel belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Şehrin her yönüne ulaşım imkanı vardır.
    Adresi : Sivas Merkez Beypınar Köyü Merkez / SİVAS
    Yüzölçümü : 1.886,25 m2
    İmar Durumu : Belediye mücavir alanı ve imar planı dışında kalmaktadır. Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümlerine tabidir.
    Kıymeti : 56.587,50 TL
    KDV Oranı : %18
    1. Satış Günü : 16/11/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
    2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
    Satış Yeri : Sivas Adliyesi 2.Kat. 2. Sulh Hukuk Mahkeme Duruşma Salonu

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    Haberler Emlak&OTO Sivas Merkez'de 1.886,25 metrekare tarla mahkemeden satılığa çıkartıldı
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