İstanbul Kadıköy’de icradan satılık 44 metrekare daire

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 44 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Daire; Apartmanın Zemin Katında ana giriş kapısına göre sol ön tarafta 4 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış kapısı çelik kapı olup, iç mekan Projesinde; antre, banyo- tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve balkon olmak üzere 2+1 planında, 44.89m2 net alana sahiptir. Fiili olarak; mutfak salon ile birleştirilmiş, balkon salona katılmış, 2 yatak odası ve salon sol yan taraftan normal kat seviyesine kadar çıkma kısmı içeri alınmak suretiyle genişletilmiş olup, daire fiilen 56m2 net, 65m2 brüt alanlı hale getirilmiştir. Dairenin; antre, hol, banyo-tuvalet ve mutfak tabanları seramik kaplı, banyo-tuvaletin duvarları kalebodur kaplı, oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları alçı sıva üzeri saten boya, iç kapılar ahşap, pencere doğramaları PVC. çift cam, Banyoda küvet, klozet, lavabo ve banyo dolapları bulunmakta, mutfak tezgahı üzeri suntalam, altında üstünde suntadan yapılı dolaplar bulunmakta, Isınması merkezi sistem doğal gaz kalorifer sistem iledir. Normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Söz konusu dairenin bulunduğu sitenin çevresi bahçe duvarı ile çevrili, bahçesinde açık otopark bulunmakta, kamera sistemli korunaklıdır. Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumda, Yeni Sahra Metro İstasyonuna 620m, E-5 Karayoluna 475m. mesafede konumludur.

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