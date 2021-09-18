Samsun İlkadım'da 110 metrekare 3+1 daire mahkemeden satılığa çıkartıldı

Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Samsun İlkadım'da bulunan 110 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 223.890 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Ada : 7475, Parsel : 5 de kayıtlı bulunan 283,60 m2 arsa üzerinde kurulu binanın 3. Katında bulunan 11/120 arsa paylı11 bağımsız bölüm numaralı bürüt 110 m2 mesken 223.890,33.- TL muhammen bedelle satılacaktır.



Taşınmaz 100. Yıl Bulvarına 85 metre, Belediye Ortaokuluna 100 metre, Valilik binasına ve Cumhuriyet meydanına 900 metre mesafededir, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup okul, hastane gibi kamu kurumlarına yakındır. Bulunduğu bina betonarme karkas apartmandır, dış cephe plastik boya ile boyalıdır, dış cephe ısı yalıtımı yoktur, meskenin kapı doğramaları ahşap, pencereler PVC doğramadır, odaların yer döşemeleri marley, salon ahşap, ıslak hacimler seramik kaplıdır, mutfak dolapları hazır mutfak olarak yapılmıştır, duvarlar plastik boya olup projeye göre salon, mutfak, antre, hol, 3 yatak odası, banyo, WC ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmazda % 25 yıpranma vardır.



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