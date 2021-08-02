Antalya Kepez'de 370 bin TL'ye daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor

Antalya 7.İcra Dairesi tarafından Kepez İlçesinde bulunan 3+1 96 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 370 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz 2 nolu bağımsız bölümün bulunduğu Yılmaz Apartmanı Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10393 Ada, 04 Parsel üzerinde betonarme karkas özellikli zemin kat + 3 katlı olarak inşa edilmiştir. . Apartmanın giriş kapısı profil demir kapı, merdiven ve sahanlık kaplamaları renkli mermer, merdiven korkuluğu demir profildir. Apartmanın asansörü yoktur. Yapı yaklaşık olarak 8 yıllıktı.2 Nolu bağımsız bölüm dört cepheli bir dairedir. İlgili belediyesindeki ruhsat eki onaylı mimari projeye göre bürüt 96,00 M2, net 79,68 M2 yüzölçümlüdür. 2 Nolu bağımsız bölüm, ( 3 + 1 ) özellikli bir dairedir. Salon, mutfak, oturma odası, çocuk yatak odası, ebeveyn yatak odası ve banyosu, banyo, tuvalet, antre, hol ve iki adet balkon mahalleri bulunmaktadır. Salon ve odaların döşeme kaplaması laminat parke, diğer mahallerin döşeme kaplaması seramiktir. Duvar ve tavan kaplamaları saten alçı sıva üzeri plastik badanadır. Islak zemin duvar kaplamaları tavana kadar seramik kaplamadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapı kasa ve kanatları ahşap paneldir. Pencere doğraması PVC olup, ısıcamlıdır.Mutfak tezgâhı doğal granit, alt ve üst dolapları MDF dir. Taşınmazın ısıtılması klima yapılmaktadır. Elektrik ve suyu faaldir. Gazi Bulvarına 250,00 metre, Kepez Belediyesi Hizmet Binasına 930,00 metre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesine 320,00 metre, Mehmet Atay Caddesine 930,00 metre, Teomanpaşa Mahallesi Kapalı Halk Pazarına 390,00 metre mesafededir.

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