Yalova'da 323 metrekarelik arsa icradan satışa çıktı

Yalova İcra Dairesi tarafından Bağlarbaşı İlçesinde bulunan 323 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 355 bin 377 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 29 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz; Yalova ili Merkez ilçe Bağlarbaşı Mah. 547 Ada 3 parselde kain, arsa nitelikli 323,07 m2 yüzölçümlü taşınmaz olup, tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. MEVCUT DURUMU : Satışa konu taşınmaz; Bağlarbaşı Mah. Radar Cd. Şehit Mustafa İnan Sk. 547 ada 3 parsel merkez yalova adresindedir. Yalova - Bursa karayoluna yaklaşık 500 metre mesafede, konut bölgesinde olması nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyet ve alanlarından faydalanma imkanı vardır, ulaşım imkanı kolaydır. belediye hizmetlerinden faydalanır, her türlü altyapı üstyapı hizmetlerinden faydalanır. üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede konut amaçlı yapılar mevcuttur. İMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam 2 kat,konut alanı olarak planlıdır.

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