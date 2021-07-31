Mardin Kızıltepe'de 193 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkartıldı

Kızıltepe İcra Dairesi tarafından İpek Mahallesi'nde bulunan 193 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 217.442 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 14.09.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 1337 Ada, 1 Parsel, İPEK Mahalle/Köy, A/7 KAT 31 Nolu Bağımsız Bölüm, 1 nolu parselin tapu kaydında Altında 9 katlı Betonarme Apartmanı ve Arsası olarak geçtiği, 1 nolu parselin tapu alanı ise 2592,71m2dir. 31 nolu bağımsız bölüm vasfı ise Mesken olarak ayrıldığı, 2/290 arsa paylı hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanı ise 17,88m2dir. 1337 ada 1 nolu parselin imar durumu, konumu, yeri ve mevkii: Şehir imar planında 8 katlı konut altı ticaret alanında kalmaktadır. Binanın yapı tarzı betonarmedir.



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