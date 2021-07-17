Aydın Söke'de iki katlı bina ve bahçesi icradan satılıktır

T.C. Söke İcra Dairesi tarafından Aydın Söke'de bulunan iki katlı bina ve bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 19.08.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Aydın İl,Söke İlçe,119 Ada,45 Parsel,Çavdar Mah.1.192,49 m2 alana sahip"İki Katlı Kargir Ev Ahır ve Bahçesi", yakın çevresinde seyrek olarak benzer özelliklere sahip 1-2 kattan oluşan bahçeli kargir evler yer almaktadır.mahalle merkezinde yer almakta olup toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşımı rahatlıkla sağlanabilmektedir.günlük ve sosyal yaşamın gerekliliği olan ihtiyaçlarını mahalle merkezinden sağlamaktadır. su, elektrik, telefon gibi altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.Binanın üst katı mesken, alt katı depo olarak kullanılmaktadır.Parsel üzerinde bulunan yapı zeminde yaklaşık 80m2 alanlı olup 2 katlıdır.Toplam 160m2 alanlıdır.Keşif sırasında meskenin içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemede, dış kapı ve pencereler demir doğrama olduğu görülmüştür. Parsel eğimli bir konumdadır. Parselin yapılaşma sonrası kalan kısım bahçe olarak kullanılmaktadır. taşınmaz ikamet edilir haldedir.



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