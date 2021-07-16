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    • Emlak&OTO
    • 16.07.2021 10:39
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    • 16.07.2021 10:39
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    İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık kelepir daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Büyükçekmece'deki 65 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul'da bu fırsat kaçmaz! İcradan satışta...

    Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 65 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 230 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan binanın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmıştır. Bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verlmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, Şehitler Parkı ile Ufuk Camii bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın yer aldığı binanın betonarme karkas tarzda inşa edildiği, 2 adet bodrum, zemin kat ile 3 adet normal kattan oluştuğu belirlenmiştir. Binanın ortak merdiven mahallerinde zeminler mermer/seramik kaplı olup merdiven korkulukları krom malzemedendir. Binada tek asansör bulunmaktadır.Binada henüz oturum mevcut olmayıp, kısmi imalat noksanlıklarının mevcut olcuğu belirlenmiştir. Satışa konu taşınmazın Inceleme günü içerisine girilerek iç mekan özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanlığı Arşiv Müdürlüğünde mimari projesi de incelenmiştir. Taşınmazın boş ve kullanıma hazır olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın içerisine girilerek yapılan incelemede; hol +koridor, salon, mutfak, 2 oda, 2 adet balkon, banyo + wc ile ayrı tuvalet bölümlerinden oluştuğu belirlenmiştir.

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