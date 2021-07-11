Kayseri Develide 9 dönüm tarla icradan ucuza satışa çıktı

Develi İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 9 dönümlük tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 235 bin 925 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 9 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kayseri İl, Develi İlçe, 566 Ada, 30 Parsel, REŞADİYE Mahalle/Köy, Bozburun Mevkii, tarla niteliğindeki taşınmazın üzerinde buğday ekili olduğu gözlemlenmiştir. toprak humuslu tınlı yapıda, orta ağırlıkta , organik maddece iyi toprak derinliği yüksek, su tutma kapasitesi çok iyi olan bir yapıya sahiptir. taşınmaz %1-2 meyilli ve toprak derinliği 100-200 derinliktedir. tuzluluk , alkalilik , taşlılık, drenaj sorunu yoktur. taşınmaz mahalle merkezine ve ilçe merkezine yaklaşık kuş uçuşu 2,5 km mesafede ve her mevsim ulaşımı mümkün olan bölgededir. bölgesel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi mümkündür. taşınmazın değeri tarımsal gelir metoduna göre hesaplanmıştır. bj yöntemle esas dekar arazinin getirebileceği yıllık net gelirin kapitalizasyon faiz oranına bölünmesidir. arazinin toprak yapısı ve tüketim merkezlerin uzaklığı göz önüne alınarak kapitalizasyon faiz oranı %4 kabul edilmiştir. taşınmazın buğday, nohut, kabak münavebe sistemine göre metre kare değeri 24,37 tl dir.

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