Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan Ant Yapı'dan Bodrum'a otel

Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 firmadan biri olan Ant Yapı, Bodrum'da ilk etabını geçen yıl tamamladığı Anthaven projesinin içinde yer alan Radisson Collection Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.

Otelde, 80 adet lüks oda ve süit bulunuyor. Bodrum yarımadasının en güneyinde olan Radisson Collection Hotel, beş yıldızlı butik otel ve servis anlayışıyla, 10 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Otelde 1.150 metrekare alana yayılmış bir SPA da yer alıyor.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Radisson Collection Hotel, Bodrum ile birlikte Türkiye'de toplam 250 milyon dolarlık turizm yatırımı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Radisson Hotel Group ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı oluşan güven sonucunda grubun premium markası Radisson Collection'u Türkiye'ye ilk kez getirdik. İşbirliğimiz faklı projelerde de devam etmesini planlıyoruz. Otelimizin hizmete açılmasıyla birlikte ülke turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Bu yıl kuruluşlarının 30'uncu yılını kutladıklarını belirten Mehmet Okay, "Önümüzdeki dönem için yurt içinde İstanbul ve Bodrum'da yeni projeler hedefliyoruz. Bodrum'da 200, İstanbul'da yer alan arsalarımızda 300 olmak üzere toplam 500 konutu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 4 ülkede 1 Milyar dolar ciro ile işlerimize devam ediyoruz" dedi.