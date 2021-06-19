Ortaca Cumhuriyet mahallesinde 3+1 daire icradan satılıktır! (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Ortaca İcra Dairesi tarafından Muğla Ortaca'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 411.270 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 05.08.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar: Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 4 katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bina vardır. Taşnımaz binanın 3. katında girişten binaya bakınca sol tarafta konumludur. Taşınmaz yaklaşık 137,09 m2 kullanım alanına sahip olup 3a yapı sınıfı özelliğindedir. Meskenin girişi çelik kapı oda duvarları ve tavanları alçı sıva saten boya iç kapıları hazır panel kapı pencereleri plastik doğrama oda tabanları laminant parke ıslak hacimleri seramik kaplamadır. Ana bina dışı düz sıva akrilik boya merdivenleri mermer korkulukları alüminyum doğramadır. 3 oda 1 salon banyo wc antre ve 2 adet balkon hacimleri vardır.



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