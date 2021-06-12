İzmir Çeşme'de 1.000 metrekare arsa mahkemeden satılıktır (Mahkemeden satılık arsa ilanları)

T.C. Çeşme Satış Memurluğu tarafından İzmir Çeşme'de bulunan 1.000 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 10.000.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 29.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar: İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde 5823 Ada, 5 Parsel, nosunda kayıtlıtarla vasfında 1000m2 miktarındaki taşınmaz

Adresi : Taşınmaz Ilıca Celal Bayar mahallesi 5065 sokağı cepheli boş arsa vasfındadır

Yüzölçümü : 1.000 m2

Arsa Payı : Tamamı



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