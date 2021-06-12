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    • Emlak&OTO
    • 12.06.2021 08:35
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    • 12.06.2021 08:35
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    İzmir Çeşme'de 1.000 metrekare arsa mahkemeden satılıktır (Mahkemeden satılık arsa ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında İzmir'de kaçırılmayacak bir fırsat yer aldı. İlana göre Çeşme'de bulunan 1.000 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkemeden satışa çıkarıldı.

    Çeşme'de arsa fırsatı! Fiyatı ise...

    T.C. Çeşme Satış Memurluğu tarafından İzmir Çeşme'de bulunan 1.000 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 10.000.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 29.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Ilıca Mahallesi Kumluk mevkiinde 5823 Ada, 5 Parsel, nosunda kayıtlıtarla vasfında 1000m2 miktarındaki taşınmaz
    Adresi : Taşınmaz Ilıca Celal Bayar mahallesi 5065 sokağı cepheli boş arsa vasfındadır
    Yüzölçümü : 1.000 m2
    Arsa Payı : Tamamı

    İlanın detayları için tıklayınız

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Çeşme'de 1.000 metrekare arsa mahkemeden satılıktır (Mahkemeden satılık arsa ilanları)