Sağlıklı Ev konseptinin ilkini İstanbul Çekmeköy Ormanköy projesiyle gerçekleştiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi de Nişantaşı'na taşıdı. Firma, bu projeyle Nişantaşı'nda konut ve yaşam alanında lüks ile doğayı buluştururken; villa konforunu, şehrin merkezine getiriyor.
FARKLI SEÇENEKLER
İlk defa sunulan bu yaşam seçeneğinde, evlere istenirse binadan, istenirse de bahçeden girilebilecek. 85 ile 760 metrekare arasında farklı seçenekler sunulan ve az sayıda daire bulunan projedeki yaşam alanlarının tamamı yüksek tavanlı, geniş ve ferah daire konseptiyle tasarlandı.
KORUYA KOMŞU
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, doğanın iyileştirme gücünü ön plana çıkardıkları Nişantaşı Koru projesinde, başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu oldukları 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan korudan temiz havanın daire büyüklüğünde olan teraslara ve evlerin içine kadar gireceğini söyledi. Yılmaz, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 sürecini gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir dönüm noktası olarak gördüklerine dikkat çekti.