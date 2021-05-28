'PARMAKLA GÖSTERİLECEK'

Nişantaşı'nda adeta parmakla gösterilecek bir proje geliştirdiklerinin ifade eden Ziya Yılmaz, "Emlak Konut güvencesi ve DAP Yapı vizyonuyla hayata geçecek olan proje, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, yıllar sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak" dedi. Nişantaşı bölgesindeki konutların neredeyse tamamının dövizle satıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Dövizin ağırlıklı olduğu bu piyasada TL ile vadeli satış yaparak, konut alıcısını hem kur riskinden koruyor hem doğru yatırım yapmasını sağlıyoruz. Ön talep dönemi fiyatlarımızın bölgenin yüzde 40 altında olduğunu görüyoruz. Projemizin yüzde 100'ün üzerinde bir prim potansiyeli var."