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    Emlakta yeni moda 'Sağlık evler': 'na 'sağlıklı evler' geliyor

    , yeni projesiyle ‘sağlıklı ev’ konseptini lüksün merkezi sayılan ’na getiriyor. ’da Boğaz ve koru manzarasının görülebildiği projedeki yaşam alanlarının tamamı yüksek tavanlı, geniş ve ferah daire konseptiyle tasarlandı...

    Yavuz Karaman TAKVIM
    Nişantaşı'na 'sağlıklı evler' geliyor

    Sağlıklı Ev konseptinin ilkini İstanbul Çekmeköy Ormanköy projesiyle gerçekleştiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi de Nişantaşı'na taşıdı. Firma, bu projeyle Nişantaşı'nda konut ve yaşam alanında lüks ile doğayı buluştururken; villa konforunu, şehrin merkezine getiriyor.

    FARKLI SEÇENEKLER
    İlk defa sunulan bu yaşam seçeneğinde, evlere istenirse binadan, istenirse de bahçeden girilebilecek. 85 ile 760 metrekare arasında farklı seçenekler sunulan ve az sayıda daire bulunan projedeki yaşam alanlarının tamamı yüksek tavanlı, geniş ve ferah daire konseptiyle tasarlandı.

    KORUYA KOMŞU
    DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, doğanın iyileştirme gücünü ön plana çıkardıkları Nişantaşı Koru projesinde, başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu oldukları 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan korudan temiz havanın daire büyüklüğünde olan teraslara ve evlerin içine kadar gireceğini söyledi. Yılmaz, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 sürecini gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir dönüm noktası olarak gördüklerine dikkat çekti.

        'PARMAKLA GÖSTERİLECEK'
        Nişantaşı'nda         adeta parmakla gösterilecek bir proje geliştirdiklerinin ifade eden Ziya Yılmaz, "Emlak Konut güvencesi ve DAP Yapı vizyonuyla hayata geçecek olan proje, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, yıllar sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak" dedi. Nişantaşı bölgesindeki konutların neredeyse tamamının dövizle satıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Dövizin ağırlıklı olduğu bu piyasada TL ile vadeli satış yaparak, konut alıcısını hem kur riskinden koruyor hem doğru yatırım yapmasını sağlıyoruz. Ön talep dönemi fiyatlarımızın bölgenin yüzde 40 altında olduğunu görüyoruz. Projemizin yüzde 100'ün üzerinde bir prim potansiyeli var."

        '76 BİN KİŞİYE SORDUK'
        Ziya Yılmaz, "Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık Covid öncesi ve sonrası olacak. Çekmeköy'de 58 bin 300, Nişantaşı'nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini aldık, fikrini dinledik. Bu bilgileri DAP Yapı uzmanlığı ile harmanlayarak, Covid 19 salgını sonrası Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tescillenmiş 'sağlıklı ev' konseptini geliştirdik" dedi.
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