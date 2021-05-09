İstanbul'da bulunan Silivri İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 87 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 3 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul, Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Keşişdere Mevkii, 944 parsel sayılı 4.831,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli bahçeli on adet betonarme bina vasıflı taşınmazda 125/3200 arsa paylı (13) bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken; Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Elmalık Caddesinde, tapunun 944 parsel numarasında kayıtlı ve Elmalık Caddesinden 39/C dış kapı numarası alan (13) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamı niteliğindedir.Gümüşyaka Mahallesi, Elmalık Caddesi üzerinde bulunan zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, doğalgazlı dubleks mesken onaylı mimari projesine göre; zemin katta 40,00m2 brüt alanlı, antre-hol, banyo-WC, oda, salon, açık mutfak mahalli, dahili merdiven ile çıkılan normal katında 47,00m2 alanlı antre-hol, üç oda, iki balkon mahalleri bulunmaktadır. Toplam brüt alanı 87,00m2 olan taşınmazın dış cephesi siding kaplama olup, giriş katta 16,50m2 teras alanlı mevcuttur. Banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, ahşap iç kapılı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılı, demir korkulukludur.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda, etrafında genellikle yazlık olarak kullanılan konutların bulunduğu bölgede yer almaktadır.

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