Elazığ Merkez Rızaiye Mahallesinde bulunan dükkan icradan satılığa çıkartıldı

Elazığ Merkez Rızaiye Mahallesinde bulunan dükkan, Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. Dükkanın birinci satış günü 17.06.2021 olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dükkana lişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda dükkana ilişkin "Elazığ İl, Merkez İlçe, 166 Ada, 16 Parsel, RIZAİYE Mahalle/Köy, Çiftlik Caddesi Mevkii, zemin kat 2 nolu Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE: Elazığ ili Merkez ilçesi Rızaiye Mah. 166 ada, 16 parsel üzerinde yer alan 181,50 m² alanlı arsa üzerinde zemin katta yer alan 2 nolu dükkan yapılandırma sınıflandırmasında parsel üzerindeki ana yapı 3-B yapı grubuna dahildir." özellikler paylaşıldı.



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