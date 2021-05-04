Malatya'nın en bilindik ilçelerinden Battalgazi'de bulunan 115 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 175 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda dairenin şu özelliklerine yer verildi: Bina asansörsüz, cephesi sıvalı ve boyalıdır. Müştemilatı girişte antre, lavabo, WC, 2 oda, hol, yatak odası, mutfak, banyo, salon balkonda oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapılıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur.



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