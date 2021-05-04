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    • Emlak&OTO
    • 04.05.2021 11:34
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    • 04.05.2021 11:34
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    'de 115 m2 daire icradan satılığa çıkartıldı

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. 'de bulunan 115 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı.

    İcradan satılık daire fiyatıyla şaşırttı

    'nın en bilindik ilçelerinden 'de bulunan 115 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 175 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda dairenin şu özelliklerine yer verildi: Bina asansörsüz, cephesi sıvalı ve boyalıdır. Müştemilatı girişte antre, lavabo, WC, 2 oda, hol, yatak odası, mutfak, banyo, salon balkonda oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapılıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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