Diyarbakır'da bulunan İcra Dairesi tarafından Diyarbakır Bağlar'daki 3+1 120 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 125 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 30 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Diyarbakır İl, Bağlar İlçe, 21 Ada, 22 Parsel, KAYNARTEPE Mahalle/Köy, 1. Kat , 5 nolu bağ. Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın arka cepheli 3 oda 1 salon mutfak banyo wc ve 2 balkon mahalli olup 120 m² kullanım alanlı olduğu taşınmazın mahallerinin zemin döşeme kaplamaları kısmen seramik kaplama malzemesiyle kaplı kısmen de parke kaplama malzemesiyle kaplı olduğu oda ve salon mahallerinin duvarları saten alçı sıva üzeri plastik boyalı mutfak banyo ve wc mahalleri tavana kadar fayans kaplama malzemesiyle kaplı olduğu mutfak mermer tezgahlı tezgah altında ve üstünde ahşap doğramadan imal edilmiş dolap bulunmakta olduğu taşınmazın pencereleri pvc doğramadan kapılar ahşap doğramadan dış kapısı çelik doramadan imal edilmi elektrik ve su mütkasil abonelikleri mevcut olduğu 24/09/2020 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.

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