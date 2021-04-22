Denizli'de bulunan 4. Satış Memurluğu tarafından Denizli Pamukkale'de bulunan 97 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 26 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar mh., 165 Ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerine bodrum+zemin+3 normal katlı 13 daireden oluşan betonarme karkas yapı sisteminde apartman inşa edilmiş olup; Satışa konu taşınmaz ise 3.Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı dairedir. Mesken olarak kullanılmakta olan taşınmaz 97,75 m2.yüzölçümlüdür. III-B grubu yapılar içerisinde yer almaktadır. Daire, giriş antre, 1 salon, 2 oda, banyo, mutfak ve WC'den oluşmaktadır. Salon ve yatak odasında yerler ahşap kaplamadır. Mutfak balkonu haricinde dış cephede panjur takılıdır. Mutfak balkonu plastik doğrama ile kapatılmıştır. Islak zeminler seramik fayanstır. Duvarlar alçı sıvalı olup saten boyalıdır. Dış giriş kapısı çelik kapıdır. Isınma doğalgazlı kombiyle sağlanmaktadır. 35 yıllık bir binadır. Yıpranma %35'dir. Forum Çamlık mağazasına 350 m., Açık Hava Tiyatrosuna 300 m. uzaklıktadır. PTT, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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