Eminevim'den ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyon TL'lik teslimat

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan konut ve araç teslimatları 2021 yılına hızlı başladı. Yılın ilk çeyreğine ilişkin teslimat bilançolarını açıklayan Eminevim, üç ayda toplam 6 bin 724 teslimatı gerçekleştirerek faizsiz ev ve araç teslimatlarında bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla bu yıl yüzde 16'lık bir teslimat artışı gösteren Eminevim, üç aylık sürede yaptığı teslimatlarla da 30 yılın zirvesine ulaşmış oldu. İlk çeyrekte yapılan 6 bin 724 teslimat ile ülke ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu 1 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

MART AYINDA 30 YILIN REKORU KIRILDI

Aylık yapılan teslimatlarda da bir ilkin gerçekleştiği faizsiz Elbirliği Sistemi'nde geçtiğimiz Mart'ta bugüne kadarki en yüksek aylık teslimat sayısına ulaşıldı. Konut ve araç olarak gerçekleştirilen teslimatlarda Eminevim, Mart ayında 2 bin 628 kişiye ev ve aracını teslim ederek bir ayda yapılan en yüksek teslimata imza atmış oldu.

AYLIK KONUT TESLİMATLARI İLK KEZ 1.400 BANDINI AŞTI

Mart ayında Eminevim'in yaptığı teslimatlarda ise konut teslimatları öne çıktı. Bir ayda yapılan 2 bin 628 teslimatın 1.206'sı araç olurken 1.422'si konuttan oluştu. Böylelikle faizsiz Elbirliği Sistemi'nde yapılan konut teslimatları 1.400 bandını geçerek ilk kez 1.422'ye ulaşmış oldu.