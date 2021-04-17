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    • Emlak&OTO
    • 17.04.2021 08:14
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    • 17.04.2021 08:14
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    Şahincili Mahallesi'nde 107 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. ili ilçesi Şahincili Mahallesi'nde 107 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı.

    107 metrekare daire fiyatıyla şaşırtıyor

    'da ilçesinde bulunan 107 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 243.960 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Daireye ilişkin verilen bazı detaylar şöyle: Taşınmazın üzerinde A ve B bloktan ibaret iki bina vardır. İcra konusu 8 nolu bağımsız bölüm B blok binasının üçüncü katındadır. B blok zemin kat ve dört normal kattan ibarettir. Binanın girişi 332 nolu sokak yolu üzerindedir. Arka cephesi A blok binasına bakmaktadır. Kuzey ve güneyi, komşu parselin üzerindeki binalara bitişiktir. Girişi demir kapılıdır. Dış cephesi boyalı ve ısı yalıtımlıdır. Çatısı yapılıdır. Bütün katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Merdiven holü boyalıdır. Basamak ve sahanlıklar mozaik tabanlıdır. Asansörsüzdür. Doğalgazı bağlıdır.İcra konusu 8 nolu bağımsız bölüm, binanın üçüncü katına çıkıldığında sahanlığın solundaki dairedir. Mesken nitelikli olan bağımsız bölüm girişi çelik kapılıdır. Hol, mutfak, salon, üç yatak odası, balkon, wc ve banyodan ibarettir.

    İlan hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayın

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