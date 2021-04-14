PEKİ ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hürriyet'in haberine göre harita mühendisi ve aynı zamanda arsa alım-satımında uzman Hakan Efe önemli bilgiler verdi.

Ev almak nispeten daha kolay gibi görünse de konu arsa oldu mu insanlar biraz daha tereddütlü bakıyorlar. Arsa almak bir uzmanlık gerektiriyor mu?

Arsa alımı yaparken kesinlikle ya bilgi sahibi olmalısınız ya da bilen birinden destek alarak süreci öyle yürütmelisiniz. Çünkü evi gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz, prosedürleri çok basit ve anlaşılır. Ama arsayı gördüğünüz şekilde alamazsınız. Gerekli incelemeleri ve araştırmaları yapmanız gerekir. Arsa aldığınız zaman sizi bağlayan kurallar ve kaideler var. Bunlara imar çapı diyoruz. Üstündeki imar planları, o arsayı nasıl kullanacağınızı belirler ve kısıtlar. Durum böyle olunca da arsanızı istediğiniz gibi kullanamazsınız. Bu nedenle alım yaparken asla acele edilmemeli.

Peki arsa almaya karar verdik ve üzerine ev yapacağız. Alım öncesi nelere bakmalı, nasıl adımlar atılmalı?

İlk dikkat edilecek şey arsa üstündeki imar planı… Yalnız arsa üzerinde imar planı olsa bile herhangi bir çalışma olup olmadığına ve ruhsat verilip-verilmediğini kontrol etmek gerekir. Ayrıca arsa üzerinde bir irtifak hakkı tesisi kurulmuş mu buna da bakmak lazım. Örneğin elektrik idaresinin bir hakkı var mı ya da başka bir devlet kurumunun gibi… En önemli noktalardan biri de satıcıların çok yanaşmadığı 'aplikasyon krokosini' görmek lazım. Bu da şundan dolayı önemli, alacağınız parselde herhangi bir hak talebi var mı ya da arsanızın yanındaki ve çevresindeki arsadan sizin payınıza bir taşma var mı, yok mu öğrenmek gerekiyor.

Bunun için bir harita mühendisinden yardım alınabilir ama maliyet olarak biraz yük getirdiği için çok tercih edilmiyor. Yalnız sorunsuz bir alım için bunlar önemli… Arsayı aldığınız gibi üzerine ev yapmak istiyorum derseniz de arsa üzerinde ya da yakınında imar çalışması tekrardan yapılıyorsa inşaat ruhsatı alamazsınız. Bu nedenle gerekirse belediye, il özel idare gibi kurumlara gidip alınacak arsa hangi yetki alanında kalıyorsa onlara bakmakta fayda var. Asla bütçe olarak size uyuyor, konumu güzel, cazip geliyor, kaçırmamalıyım deyip çok çabuk hareket edilmemeli…