Çanakkale'de bulunan Çan Satış Memurluğu tarafından Çan ilçesinde bulunan 2080 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 36 bin 36 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 4 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Çanakkale İl, Çan İlçe, 0 Ada, 303 Parsel, TERZİALAN SÜLE Mahalle/Köy, Göynük Mevkii, Çanakkale Çan Süle 303 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Söz konusu taşınmaz sulu tarım arazisi olup kadastral yolu yoktur. Köye yakındır. Kumlu-tınlı toprak yapısında olup makineli tarıma uygundur. Taşınmazın değeri: 36.036,00 TL olup ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur. Tapu kaydında 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı vardır. Terzialan Belediyesi imar durumu yazı cevabında 303 nolu parsel imar planı dışında kaldığı bildirilmiştir.

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