Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 04.03.2021 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2021 16:15
    ABONE OL

    'den flaş suç duyurusu

    , son dönemde yöneticilerinin isimlerini kullanarak "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunanlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

    TOKİ'den flaş suç duyurusu

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), yöneticilerinin isimlerini kullanarak "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TOKİ yöneticilerinin isimlerini kullanarak kurumun yüklenicilerini telefonla arayan, "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

    Arayan numarayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve yasal takip başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Yüklenicilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, 535 ... .. 14 numaralı ya da herhangi bir telefon numarasından yapılabilecek aramalara itibar etmemeleri, olası bir durumda güvenlik güçlerine bilgi vermeleri önemle duyurulur." uyarısı yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Emlak&OTO TOKİ'den flaş suç duyurusu
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ