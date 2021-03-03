İstanbul'da bulunan Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından Beylikdüzü'nde bulunan 135 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa sunulan daire için 11 Mayıs 2021'de açık artırma yapılacağı duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak da bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan detaylar:

Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde yer alan bloklar Yeşilkent-2 Sitesi olarak anılmaktadır. Söz konusu 7. Blok ise mahallinde Duygu Apartmanı olarak adlandırılmıştır. Site içerisinde, kapalı otopark, süs havuzu, spor alanları ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Söz konusu blok konum olarak Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile bağlantılı Paşabahçe Caddesine cepheli olarak yer almaktadır. Devlet Hastanesine 1,8 km, D-100 karayolu ve Metrobüse 2,6 km mesafededir. Toplu taşıma ile ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Gürpınar Yeşilkent İlkokulu, Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Uyum Çarşı, Paradise AVM ve sosyal alanlara yürüme mesafesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu Blok; Bodrum+Zemin+16 Normal+Çatı katı olarak, betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Blok takribi 18 yıllık olup, dış cephe mantolaması yapılmıştır.

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