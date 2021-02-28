Gaziantep'te ucuza daire fırsatı! Satış tarihi açıklandı

Gaziantep İcra Dairesi tarafından Şehitkamil ilçesinde bulunan 3+1 150 metrekare büyüklüğündeki daire satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daireye 262 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 5 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

Daire kuzey-doğu -güney cephelidir.Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunlu subazlı boyalıdır, zemin tabanları seramik ile kaplıdır,oda tabanları ise Laminat Parke ile kaplanmıştır, iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlı boyalıdır, dış cephe doğramaları ise PVC den imal edilmiştir, mutfak, lv. wc. Banyo duvarları fayansla kaplıdır, bu meskenin inşaat alanı ise 170m2 dir. Kullanım alanı ise 150 m2 olarak tespit edilmiştir.Konu edilen bu taşınmaz kaloriferle (kombi) ısıtılmaktadır, bina asansörlüdür,bu taşınmaz şehrin doğusunda bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür. Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür, yakın çevresinde Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.

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