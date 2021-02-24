Giresun'da icradan ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

Giresun'da bulunan Giresun İcra Dairesi tarafından merkez ilçe Kavaklar mahallesinde bulunan 123 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 280 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Mart 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

Giresun İl, Merkez İlçe, 1217 Ada, 37 Parsel, KAVAKLAR Mahalle/Köy, GAZİ CADDESİ Mevkii, 1. Kat, Konut Nitelikli, 2 Nolu B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz bulunduğu mahallede alt konumdadır. Karadeniz sahil yoluna 350 m, Hükümet Konağına 2.500 m, Belediye Hizmet Binasına 1.000 m, mesafede bulunmaktadır. Ayrıca yakın çevresinde ilköğretim, ortaöğretim okulu, pazar yeri, cami, marketler ve fırınlar yürüme mesafesindedir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Mahal olarak son 25 yılda oldukça tercih edilen bir mahal olup arsa ve daire fiyatları prim yapmış durumdadır. Taşınmaz bağımsız bölüm olup mesken niteliğinde kullanılmaktadır. Bina asansörlü ve kaloriferlidir. E-2:Kömürlük eklentisiyle birlikte satılacaktır. Dairenin 123,5 m' inşaat alanı olduğu kanaatine varılmıştır.

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