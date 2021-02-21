İstanbul'da ucuz fiyatlı daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

İstanbul'da bulunan İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi tarafından Çekmeköy ilçesinde bulunan 75 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31 Mart 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

Yapılan incelemede; 1. Kat 9 nolu bağımsız bölümün plan itibariyle; hol, sa-lon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve balkondan ibaret, takriben brüt 75 m2 alanında olduğu tespit edilmiştir. Daire giriş kapısının çelik kapı, oda kapılarının amerikan panel doğrama, pencerelerin PVC, zeminlerin laminant parke, ıslak alanların seramik, duvarların boyalı ve mutfak tezgahı altında ve üstünde mobilya dolap olduğu görülmüştür. Daire doğalgaz ve kombilidir. Binada asansör bulunmaktadır. Bina 7 yaşında olup giriş kapısının çelik doğra-ma, merdiven ve sahanlıklarının mermer kaplama ve merdiven korkuluklarının alüminyum olduğu görülmüştür.

Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezinde olup, alışveriş noktalarına, çarşı pa-zara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmiş olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden ya-rarlanmaktadır. E5 ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir.

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