İstanbul'da bulunan Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 77 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 265 bn TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 3 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

amamı üç bloklu Kırlangıç Evleri Sitesi 2. Blok, bodrum kat+zemin kat+3 normal katlı, bloklarında katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcuttur. 11 nolu daire, ana binanın 2. Normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle hol, salon, balkonlu mutfak, üç oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, 77,05 m2 net alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik ve sıhhi tesisatları doğalgaz tesisatı mevcuttur. Satışa konu daire konum itibariyle alt ve süt yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

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